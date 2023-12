Begynn å spille Candy Crush Saga i dag – et legendarisk puslespill elsket av millioner av spillere over hele verden. Med over en billion nivåer spilt, er dette søte match 3-puslespillet et av de mest populære mobilspillene gjennom tidene! Bytt og match godterier i dette smakfulle puslespilleventyret for å gå videre til neste nivå for den søte vinnerfølelsen! Løs gåter med rask tenkning og smarte trekk, og bli belønnet med deilige regnbuefargede kaskader og smakfulle godterikombinasjoner! Planlegg bevegelsene dine ved å matche 3 eller flere godteri på rad, bruk boostere klokt for å overvinne de ekstra klissete gåtene! Sprent sjokoladen og samle søtt godteri på tvers av tusenvis av nivåer, garantert vil du ha lyst på mer!

Nettside: king.com

