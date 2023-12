Fra skaperne av den legendariske Candy Crush Saga kommer Candy Crush Soda Saga! Unike godterier, mer guddommelige matchende kombinasjoner og utfordrende spillmoduser fulle av lilla brus og moro! Dette appetittvekkende puslespilleventyret vil umiddelbart slukke tørsten din etter moro. Bli med Kimmy på hennes saftige reise for å finne Tiffi, ved å bytte og matche deg gjennom nye dimensjoner av magisk spilling. Ta på denne Sodalicious Saga alene eller spill med venner for å se hvem som kan få høyest poengsum! Månedlige sesongoppdateringer bringer unike oppdrag og spennende spill du kan utforske! Fullfør oppdrag for å komme deg gjennom sesongkortet mens du tjener belønninger og boostere for å hjelpe deg på Sagaen din. Vis din konkurranseside i Episode Race! Konkurrer mot andre spillere for å se hvem som kan fullføre nivåene raskest og komme raskest frem. Eller jobb som et lag i 4 på rad-spillmodus der spillere jobber sammen for Sodalicious-belønninger!

Nettside: king.com

