Fra skaperne av Candy Crush Saga & Farm Heroes Saga kommer Blossom Blast Saga, et linker-spill som kan lastes ned gratis! Match og len deg gjennom tonnevis av blomsterfylte hager for å få fargerike knopper til å blomstre til vakre blomster før du går tom for bevegelser! Koble sammen 3 eller flere blomster av samme type for å få dem til å vokse og se når du setter i gang en spennende kjedereaksjon av blomstrende blomster! Bla gjennom et stort utvalg av matchende puslespill, men pass deg for ugress!

Nettside: king.com

