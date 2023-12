Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Best Fiends med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Match deg gjennom mer enn 7000 nivåer med moro med nye eventyr ved hver sving! Løs utfordrende gåter for å komme stadig nærmere Mount Boom og oppdag hemmelighetene som ligger innenfor. Opplev match 3-spill som aldri før: Tegn streker over matchende gjenstander for å lage enorme kombinasjoner og låse opp tonnevis av morsomme belønninger! Samle over 50 søte karakterer, alle med sine egne spesielle krefter! Utvikle karakterene dine etter hvert som du går gjennom hver utfordring. Bygg et lag med bedårende skapninger og kom deg gjennom morsomme gåter mens du oppdager den magiske verdenen til Minutia! Fantastiske historier og morsomme eventyr venter på deg i det herlige, originale BEST FIENDS-spillet!

