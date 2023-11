La Petite Avril er et søtt plattformspill laget for å hjelpe en liten jente med å bli klar for livet hennes! Hvert nivå representerer en annen tid i Avrils liv, og du har i oppgave å hjelpe henne med å komme gjennom alle utfordringene og vanskelighetene hun må møte. Hjelp henne unnslippe skumle skapninger, fly over alle slags hindringer og få hjelp av noen venner underveis! Kan du hjelpe Avril å komme gjennom alle vanskelighetene?

Nettside: poki.com

