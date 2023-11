Photogram Lovers Surprise er et klesspill laget av Idea Studios. Vennen din taper på kjærligheten, men hun kan fortsatt vinne i livet! Snu pannen opp ned med en komplett dag for jenter, og hjelp henne til å glemme kjæresten. Rengjør ansiktet hennes, tørk av den gamle sminken hennes og gi henne en fullstendig makeover. Hjelp så vennen din med å få en manikyr og kle deg skikkelig til overraskelsesfesten. Kan du hjelpe vennen din med å være den peneste jenta på festen?Bruk musepekeren til å velge, dra og flytte objekter rundt.Photogram Lovers Surprise er laget av Idea Studio. Spill deres andre spill Just Married! Home Deco på Poki gratis!

Nettside: poki.com

