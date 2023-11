Princesses Emergency Room er et klesspill laget av Idea Studios. Bli med teamet av leger på sykehuset og hjelp alle disse prinsessene med deres nødsituasjoner! Et klønete fall, en forkjølelse... Dette er sjansen til å vise dine ferdigheter! Sørg for at prinsessene får en flott makeover og la sykehuset se bedre ut enn noen gang!Bruk musepekeren til å velge, dra og flytte rundt objekter.Princesses Emergency Room er laget av Idea Studio. Spill noen av deres andre spill på Poki gratis: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, My Perfect Wedding, unicorns-bursdagsoverraskelse, Ellie og Ben: Date Night, Mirunas eventyr: Filter Mania, Celebrity BFFs Festival Fun, Ellie's Surprise Birthday Party, Fra prinsesse til Influencer, Love Finder Profile, ollie-goes-to -skole, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike-konkurranse, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio and Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room kan spilles både på skrivebordet ditt og på mobiltelefonen din på Poki gratis: Princesses Emergency Room

