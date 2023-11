My Perfect Wedding er et klesspill laget av Idea Studios. Bli med dette unge paret og hjelp dem med å organisere drømmebryllupet deres. Sørg for at sminken, frisyren og antrekket er perfekt, dekorer den deilige kaken til banketten og feiringsstedet... Og ha det gøy på bryllupsdagen!Bruk musepekeren for å velge.Mitt perfekte bryllup er laget av Idea Studios. Spill noen andre av spillene deres, for eksempel Just Married! Home Deco eller Ollie-går-på-skolen på Poki!

Nettside: poki.com

