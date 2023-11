Just Married! Home Deco

Nygift! Home Deco er et design-/utkledningsspill hvor du dekorerer et nygift pars hus. Bruk ulike typer og farger av veggmalerier, møbler, apparater og tilbehør for å gjøre deres kjedelige, tomme sted til drømmehuset deres. Gå gjennom stuen, soverommet, badet, kjøkkenet og hjemmekontoret og demonstrer interiørdesignferdighetene dine for å gjøre dem ugjenkjennelige. Dette unge paret ønsket spesifikt at du skulle være deres interiørdesigner, ta hensyn til detaljer og ikke la dem ned. Bruk musepekeren til å velge klær og møbler. Bare gift! Home Deco er laget av Idea Studios. Spill deres andre spill bff-back-to-school på Poki!

Nettside: poki.com

