Eliza Mall Mania er et dress up-spill laget av Idea Studios. Hjelp Eliza med å velge antrekk for Mall Mania-prosjektet. Utforsk alle nivåer i kjøpesenteret og velg de beste kombinasjonene av topper, underdeler, sko, tilbehør og frisyrer i hver etasje. Kan du hjelpe Eliza med å bli den vakreste moteisten i byen?Bruk venstre museknapp for å velge frisyrer og klesplagg.Eliza Mall Mania er laget av Idea Studios. De har nydelige spill på Poki som Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise og Just Married! Home Deco!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Eliza Mall Mania. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.