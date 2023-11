Princess Tomboy Street Art er et 2D-utkledningsspill laget av Idea Studios. Du er ansvarlig for å hjelpe besetningen av prinsesser til å bli deres mest glamorøse jeg mens de representerer den underjordiske sjelen i nabolaget deres. Fra trykte t-skjorter til posete joggebukser med sitater, du er helt fri til å utforske hva det vil si å være ung og hip. Gå videre og sitt med oss: Vi er det kule laget! Slik spiller du: Bruk venstre museknapp for å velge frisyrer og klesplagg. Om skaperen: Princess Tomboy Street Art er laget av Idea Studios. Spill deres andre spill på Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, fra prinsesse til influencer og kjendis BFFs festivalmoro.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Princess Tomboy Street Art. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.