Mekorama er et 3D-puslespill hvor du må hjelpe din lille venn med å komme seg gjennom hvert av de mange tankevekkende nivåene! Du og robotkameraten din må ta utfordringene foran dere med litt sideveis tenkning for å slå disse tøffe nivåene! Hvert puslespill er fullstendig 3D, så du må flytte kameravinkelen hele tiden for å prøve å finne ut hvor du må gå videre! Samle stjernene i hvert puslespill for å virkelig fullføre dem! Du kan også lage dine egne gåter eller spille nivåer laget av noen puslespillmestere! La oss se hvor våken du er!

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Mekorama. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.