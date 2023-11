Robot Awake er et puslespill der du manipulerer retningen til laserstråler for å vekke roboter fra dvalen. Det er flere roboter på hvert nivå, og det er opp til deg å finne ut hvordan du kan drive dem med minimalt med arbeid. Start med å drive en av laserne. Trykk på mottakerne for å snu dem, slik at de bryter laseren mot neste punkt. Fortsett å rotere mottakerne til du har startet opp hver robot på skjermen. Det er hundre utfordrende nivåer som venter på at du skal overvinne. Kan du fullføre hvert nivå i Robot Awake? Del dette spillet med vennene dine og sammenlign toppskårene dine! Trykk på strømkilden eller en mottaker for å samhandle med den. Trykk på flisene for å rotere dem. Robot Awake ble laget av Salt Pastel Studio. Spill deres andre tenkespill på Poki: Yarn Untangle. Du kan spille Robot Awake gratis på Poki. Robot Awake kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

