I Craftomation 2 tar du kontroll over en legion av små roboter! Disse robotene har landet på en avsidesliggende isplanet og må fikse romskipet sitt for å komme hjem igjen. Dessverre er ikke robotene særlig smarte, så du må programmere dem og fortelle dem hva de skal gjøre. Programmeringsspråket for robotene er enkelt, du har et sett med enkle instruksjoner som du kan koble sammen. Hvis en robot er ferdig med én oppgave, vil de gå videre til oppgaven som er koblet til den. De kan samle gjenstander, kombinere dem, lage dem og slippe dem. Sørg for å sette opp koden riktig! Hvis roboten din ikke vet hva den skal gjøre, vil den krasje. Kan du bli den ultimate programmereren og hjelpe robotene dine med å komme hjem igjen?

Nettside: poki.com

