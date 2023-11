Funny Heroes Emergency er et simuleringsspill der du jobber som lege på akuttmottaket, og jobben din er å hjelpe superhelter med å komme tilbake i form. Et team av superdrevne forsvarere ble skadet da de møtte skurker. Kan du ta vare på skadene deres og fikse dem? Fjern skitt og rusk fra superheltene før du dykker inn for en dypere behandling. Desinfiser sårene deres, legg salver på dem, fjern pinner fra håret og fiks til og med noen av tennene deres! Til slutt, hjelp dem med å velge en ny uniform slik at de kan forsvare de uskyldige med stil. Del spillet med vennene dine og se hva slags kostymer de har laget for superheltene våre.Plukk opp / Bruk medisin - Trykk eller venstre museklikkFunny Heroes Emergency er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery og Hipster vs RockersDu kan spille Funny Heroes Emergency gratis på Poki.Funny Heroes Emergency kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

