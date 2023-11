TicToc Summer Fashion er et simuleringsspill hvor du hjelper en av vennene dine til å bli en stjerne på en kjent sosial medieplattform. Hjelp henne å skyte en snelle ved å rydde opp rommet hennes først. Velg deretter fra en bred samling av eyeliners, øyenskygger, foundations, leppestifter og mer. Få vennen din til å se stilig ut på hver hjul for å få mange likes og penger til å kjøpe nye varer. Spillet viser deg kort hva slags sminke og tilbehør du må velge, men det forsvinner raskt. Enten husk dem godt, eller klikk på hint-knappen for å få dem til å vises igjen. Når vennen din er klar, vis verden hvilken flott stylist du er! Klikk eller trykk på et antrekk eller tilbehør for å ta det på. Du må velge elementene som ble vist deg tidligere i spillet. Hvis du ikke husker hvilke som er riktige, kan du gjerne få et hint.TicToc Summer Fashion er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery og Hipster vs RockersDu kan spille TicToc Summer Fashion gratis på Poki.TicToc Summer Fashion kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

