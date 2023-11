Funny Puppy Care er et simuleringsspill hvor du stelle hundevennene dine og gi dem den spesielle behandlingen de fortjener. I dette søte makeover-spillet finner du en bortkommen hund i en søppelbøtte. Rengjør den skitne valpens pels før du gir den et godt lunkent bad. Skrubb pelsen og tørk den etterpå. Når hundevennen vår er nyrenset, kan du kle den opp i alle slags stilige antrekk og tilbehør. Fortsett å gi en hånd til menneskets beste venn og få mange søte venner underveis!Klikk eller trykk på et element for å plukke det opp, og dra det over området du vil bruke det på.Funny Puppy Care er laget av Go Panda Games , et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery og Hipster vs RockersDu kan spille Funny Puppy Care gratis på Poki.Funny Puppy Care kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Funny Puppy Care. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.