Funny Puppy Emergency er et simuleringsspill hvor du redder og pleier små hunder i nød. Løp og hjelp ulike valper som har det vondt ved å ta vare på deres behov som å fjerne splinter, rette ut haler, kurere klumper, påføre medisin og mer. Hvis valpene har smerter under prosedyren, ikke glem å stoppe og klappe dem for å fortelle dem at de kommer til å bli bra! Er du klar til å gjøre disse triste hundene om til glade hunder med logrende hale? Klikk eller trykk på en medisin eller medisinsk utstyr, bruk den. Når spillet viser pilformer, følg den samme formen med markøren eller fingeren for å gjenta den. Funny Puppy Emergency er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery, og Hipster vs RockersDu kan spille Funny Puppy Emergency gratis på Poki.Funny Puppy Emergency kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

