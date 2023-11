Funny Cooking Camp er et simuleringsspill hvor du lager mat på en museleir. Hjelp musevennene våre med å bygge en ovn av leire, forberede grillen og samle ingredienser til de deilige rettene de skal ha. Når du har alle varene du trenger, begynn å tilberede velsmakende pizzaer. Du har en rekke ferske pålegg å velge mellom! Er du klar for å kombinere to av de mest underholdende aktivitetene: matlaging og camping? Ikke glem å dele Funny Cooking Camp med vennene dine og se hva slags måltider de serverer!Klikk eller trykk på et objekt for å plukke det opp bruk det.Funny Cooking Camp er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery og Hipster vs. RockersDu kan spille Funny Cooking Camp gratis på Poki.Funny Cooking Camp kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

