Yummy Donut Factory er et matlagingssimuleringsspill der du eier en fabrikk og tilbereder deilige smultringer til kundene dine. Du starter med å lage smultringen fra bunnen av ved å bruke oppskriften som følger med. Sikt melet, tilsett de tørre ingrediensene som sukker og salt, og bland dem med smør og melk. Sørg for å bruke riktige mengder av ingrediensene - alt mer eller mindre enn oppskriften vil føre til at smultringen din blir en fiasko. Da kan du fortsette med bakingen! Når de grunnleggende smultringene er klare, kan du ha det gøy og vise kreativiteten din med godteri, strø, frosting og mye mer. Del de søte godbitene du har laget i Yummy Donut Factory med vennene dine og inspirer hverandres kreativitet! Denne smultringen vil du gå glipp av! Klikk eller trykk på objekter for å samhandle med dem. Noen ganger må du dra og slippe dem for å bruke dem riktig.Yummy Donut Factory er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Vaffelis, matlagingskurs i koreansk, morsomt kjæledyrklipp, morsom valpedress, morsom neseoperasjon og Hipster vs RockersDu kan spille Yummy Donut Factory gratis på Poki.Yummy Donut Factory kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Yummy Donut Factory. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.