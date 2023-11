Princess Lovely Fashion er et simuleringsspill hvor du kler opp en prinsesse med ulike antrekk og tilbehør. Mange stilige gjenstander er tilgjengelige i dette spillet! Velg mellom alle slags stiler og farger av sko, støvler, hatter, klær, bukser og til og med superkult hår. Liker du ikke klærne du ser? Ikke noe problem. Lås opp flere antrekk ved å spille interessante minispill! Ikke glem å dele Princess Lovely Fashion med vennene dine der poteevnene er uendelige!Klikk eller trykk på et objekt for å plukke det opp og bruke det.Princess Lovely Fashion er laget av Go Panda Games, et uavhengig utviklerstudio basert i Sør-Surabaya, Indonesia. De har mange andre søte spill på Poki: Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, funny-rescue-zookeeper, funny -pet-rescue og Hipster vs RockersDu kan spille Princess Lovely Fashion gratis på Poki.Princess Lovely Fashion kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

