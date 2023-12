Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Gift Wrapped med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Gift Wrapped er et flashspill der du må finne en gjenstand fra en gruppe gaver innen en tidsbegrensning. Spillet starter med en tidsbegrensning på 20 sekunder og øker med omtrent fem hver gang en gave blir funnet. Det er mange jule- og ferieklassikere som fioliner, vinflasker, skøyter, sokker, lekeroboter, bamser, leketog, lekebiler, sukkertøy og til og med en skinnende ring! Har du det som trengs for å administrere hver gave i Gift Wrapped? Klikk eller trykk på gaven du tror samsvarer med bildet som vises.Gift Wrapped ble laget av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject BlueDu kan spille Gift Wrapped gratis på Poki.Gift Wrapped kan spilles på datamaskinen din.

Nettside: poki.com

