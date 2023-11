Skywire er et actionplattformspill laget av Nitrome. I dette spillet hjelper du med å frakte passasjerene dine til stasjonen mens du navigerer fartøyet på skinnen. Unngå farlige robotdyr som strutser, papegøyer, neshorn og kameler, da de vil få passasjerene til å falle av. Det er til og med en spillmodus for racing for to spillere! Gå videre og hopp inn i denne railriding-klassikeren!Opp - W eller Oppover arrowDown - S eller Nedover arrowSkywire ble laget av Nitrome som et flash-spill, og senere emulert i HTML5 av AwayFL. Spill Nitromes andre flash-spill på Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mytteri, skywire-2, Twin Shot, Test Subject Green og Test Subject Blue

Nettside: poki.com

