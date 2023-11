CATS - Crash Arena Turbo Stars

C.A.T.S. (Crash Arena Turbo Stars) er det ultimate robotkampspillet. Du spiller C.A.T.S. ved å sette sammen din egen robot og kjempe mot andre katter for å komme videre i turneringen. Plukk opp nye deler for hver kamp, ​​forbedre og oppgradere boten din kontinuerlig. Overliste motstanderne dine for å vinne og bevis at du har den ultimate kampmaskinen i CATS-spillet. Vi koblet til Zeptolab og brakte spillet til nettet slik at du nå kan spille denne appen online eksklusivt på Poki.Mouse - Klikk for å sette sammen roboten din og spille.C.A.T.S. er laget av ZeptoLab, basert i Russland. De er også skaperne av den berømte Cut The Rope-serien.

