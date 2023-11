Slåss! Drepe! Utvikle seg! Velkommen til EvoWars! Vær forberedt! Din oppgave er å bli den største krigeren på Deathmatch-arenaen! Kjemp mot horder av motstandere! Drep motstanderne dine og samle kuler for å få erfaring og poeng! Utvikle seg i størrelse og skinn under kampen og bli den allmektige giganten på arenaen! Lås opp alle de 30 evolusjonene !! Husk at størrelsen betyr noe, men det er ikke det viktigste! Store kjemper faller vanligvis for sverdet til små og raske krigere. Vil du klare å bli den legendariske giganten på arenaen? Prøv nå!

Nettside: evowars.io

