Slang deg gjennom konkurransen for å fullføre oppdrag, oppgradere ferdighetene dine og ødelegge andre spillere. Spis nektar og energi etterlatt av motstandere for å øke størrelsen, ferdighetene og evnene dine. Knus deg oppover næringskjeden mens du utvikler deg til den ultimate Little Big Snake. Utfordre andre spillere daglig for å bli den største slangen i gropen. Ødelegg fiendene dine ved å snurre seg rundt dem og få dem til å slå inn i deg. Spis den deilige nektaren som er igjen i kjølvannet og samle nøkler, gjenstander og andre gjenstander for å låse opp nivåer, oppdrag og allierte.

Nettside: littlebigsnake.com

