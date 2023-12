Snake vs Worms er et .io-spill der du prøver å bli den største slangen i en flerspillerarena ved å spise pizza, burgere, sjokolade og mange andre snacks og drikker. Du vil begynne som en liten slingrende slange, og du må spise alt du kan samtidig som du unngår å bli spist selv. Sluk opp alt inkludert rester av andre spilleres slanger for å bli størst! Du dør hvis hodet ditt støter mot en annen slange, så pass på at du aldri berører en annen slange med hodet først – prøv å få dem til å slå deg i stedet. Du kan bruke en boost til å raskt bevege deg foran andre slanger for å gjøre det. Ikke glem å besøke butikken eller Lucky Wheel-sidene hvor du kan låse opp mange fantastiske slange- og bakgrunnsskinn, og til og med lage dine egne! Bruk gjerne alternativet «start større» dersom du ønsker å hoppe over nyfødtstadiet. Har du appetitten som trengs for å nå toppen av ledertavlen i Snake vs Worms? Flytt - Flytt markør, WASD eller piltaster Gjør farten opp - Venstre museklikk, mellomromstasten eller ShiftSnake vs Worms ble laget av CrioDev. Spill deres andre spill på Poki: Javelin Fighting og Snake.is MLG EditionDu kan spille Snake vs Worms gratis på Poki.Snake vs Worms kan spilles på datamaskinen din.

