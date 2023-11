Sushi Party er et slangespill i Kawaii-stil. Du er på en arena med andre slanger og målet er å få dem til å støte på deg. Jo mer sushi slangen din spiser, jo større blir den. Sushi Snake er basert på Kawaii, som er den japanske søthetskulturen. Disse slangene kan være blant de søteste slangene du noensinne vil se!Markør - moveLMB - speed upTerminarch Games er et samarbeid mellom to utviklere basert i Nederland. De pleide å utvikle flash-spill, men siden den epoken nærmer seg slutten, bestemte de seg for å gå over til HTML5-utviklinger, med sterke forbindelser til flash-riket. De har også laget JollyWorld, Scary Maze og Slime Maker.

Nettside: poki.com

