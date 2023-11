Kryp over hele verden, og fang hver blokk! Splix.io setter deg mot andre slanger i det ultimate spillet om dominans. I denne flerspillerkampen er oppdraget ditt å fylle hele rutenettet med fargen din. Du kan fange et hvilket som helst ledig område for å gjøre det til ditt eget. Hvis noen treffer din nåværende løype, vil du tape umiddelbart. Hver slange ønsker å fange mer land og komme inn på førsteplassen. Vær smart og forsiktig med å kjøre forbi nye deler av verden uten å bli truffet! Om skaperen: Pelican Party er et samarbeid mellom to nederlandske karer basert i Rotterdam, Nederland. De har også laget Nugget Royale og Ducklings.io.

Nettside: splix.io

