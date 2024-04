Anycolor er et fargeleggingsspill hvor du bruker unike fargepaletter for å fylle opp seksjonene i en rekke forhåndsdesignede tegninger. Spillet gir deg full kontroll over hvordan og hvor du vil bruke hver farge, så mulighetene er uendelige. Bruk fyllverktøyet og børsten for å tilpasse hvert maleri som ingen andre. Det er tegninger av dyr, mennesker, mat, kjøretøy og til og med abstrakte ideer! Listen over tegninger oppdateres kontinuerlig, så du vil av og til finne nye å jobbe med. Det er også ekstra paletter som du kan låse opp, så sørg for å utforske til fargemenyen for å utforske den. Ikke glem å laste ned kunsten din etter at du er ferdig med å fargelegge dem. Og sørg for å dele Anycolor med vennene dine og vise frem kreasjonene dine!Anycolor ble laget av Aniway, et spillutviklingsteam basert i Finland. Spill deres andre puslespillmatchende spill på Poki: Koala Bros BashDu kan spille Anycolor gratis på Poki.Anycolor kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Anycolor. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.