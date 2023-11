Backflipper er et ragdoll-lignende fysikkspill hvor du vil vende deg gjennom skyskrapere, hus, trær og mer. Fra skaperne som ga deg Flip Master og Flip Diving, spill MotionVolts nye spill Backflipper på Poki for å bevise at du er den beste bakflipperen i byen. Med ulike hindringer, sørg for at timingen din er riktig for å lande alle dine flips. Spill Backflipper-spillet og tjen mynter underveis for å låse opp karakterer som en pingvin, president, astronaut og mer, alle med sine egne unike funksjoner. I dette sportsspillet kan du lage de kuleste baklengsene. Lykke til med å snu! Mus - Klikk, hold og flytt for å snu og lande - Flytt musen til venstre eller høyre for å flytte bakflipperen mens du snur for å sikre at de lander på matten! - Tjen mynter og lås opp andre svømmeføtter med spesielle evner for å hjelpe deg med å få enda flere flip!Backflipper er laget av MotionVolt Games basert i Helsinki, Finland. De er også skaperne av hitene Flip Diving og Flip Master.

Nettside: poki.com

