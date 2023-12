Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sausage Flip med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Sausage Flip er et arkadespill hvor du får oppleve den unike utfordringen det er å slenge rundt en pølse med lune øyne. Du spiller ved å dra fingeren eller musen bakover for å sikte, og slippe for å skyte pølsen. Men vær advart - spillet er ikke så enkelt som det høres ut. Du må nå målstreken uten å falle av plattformen som er full av overraskende, men ofte forræderske gjenstander som rakettbiler, myke blokker, spinnende innretninger og mye mer! Mens du fortsetter å spille, vil du låse opp mange kule skinn og kostymer for å style pølsen din slik du vil. Ikke glem å dele spillet med vennene dine og vis alle hvem som er den beste (pølsen)! Dra fingeren eller musen bakover for å sikte, slipp for å skyte. Sausage Flip er laget av Madbox. De har andre legendariske ferdighetsspill på Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants og Zen BlocksDu kan spille Sausage Flip gratis på Poki.Sausage Flip kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Sausage Flip. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.