Noob Hook er et fysikkbasert ferdighetsspill med blokkaktig estetikk. Målet ditt er å nå målstreken i ett stykke uten å treffe hindringer eller falle i feller. Dra og slipp markøren eller fingeren for å skyte gripekroken og skyte deg selv fremover. Sving fra blokken du henger fra og skyt kroken på neste blokk. Skyll og gjenta til du ser den rutete destinasjonen. Prøv å samle så mange mynter som mulig slik at du kan låse opp nye og kule skinn til karakteren din. Ikke glem å dele det med vennene dine slik at du kan finne ut hvem som kan fullføre spillet raskere og bli mester! Dra og slipp markøren eller fingeren for å sende karakteren til å fly fremover. Nå målstreken uten å treffe hindringer for å passere nivået vellykket. Noob Hook ble skapt av Vanorium. Spill deres andre puslespillplattformspill på Poki: Noob Archer og Noob DriveDu kan spille Noob Hook gratis på Poki.Noob Hook kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

