Drive Mad er et bilspill hvor du kjører på en bane fylt med hindringer. Målet ditt er å nå målstreken i ett stykke. Du må balansere hastigheten slik at bilen din ikke velter. Dette er vanskeligere enn det høres ut, siden det er mange spennende og kreative stunts og hindringer du kan glede deg over. Har du det som trengs for å fullføre hvert nivå i Drive Mad?Styr fremover - W, D, X, Pil opp, Høyre pil, museklikkStyr bakover - S, A, Z, Pil ned, Venstre pil Drive Mad er laget av Martin Magni . Spill deres andre arkadespill på Poki: Speed ​​KingDu kan spille Drive Mad gratis på Poki.Drive Mad kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

