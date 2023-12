Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Speed King med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Speed ​​King er et unikt arkadespill med plattform- og puslespillelementer. Som et raskt medlem av kongefamilien har du rett til å ødelegge alt som eksisterer i ditt rike. Utøv dette ved å knuse hver kasse du ser på en rask måte. Du kan sveipe i alle retninger for å løpe raskt. Fortsett å sveipe rundt nivået mens du unngår fiender og hindringer, og vær oppmerksom på nivåets grenser for å bevege deg i riktig retning. Enkelt, ikke sant? Vel, en måte å finne ut av. Hopp i spillet og fullfør hvert nivå og gå tilbake til tronen din som Speed ​​King!Bruk WASD eller piltastene for å bevege deg fremover, bakover eller side-til-side! På mobil er det bare å sveipe i den retningen du vil! Speed ​​King er laget av Martin Magni (Fancade). Spill deres utfordrende kjørespill på puslespillplattformen på Poki: Drive Mad! Du kan spille Speed ​​King gratis på Poki. Speed ​​King kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

