Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Recoil med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Recoil er et plattform-/actionspill av Martin Magni. Du spiller som en liten karakter og bruker forskjellige våpen du trenger for å drepe de ekle rosa virusene! Du kan imidlertid ikke bevege deg rundt, den eneste måten å bevege seg på er ved å bruke rekylen til våpenet ditt for å drive deg frem! Se opp for toppene, de vil eliminere deg umiddelbart! Samhandle med mange forskjellige mekanikere og kom deg gjennom hvert nivå! Museklikk for å skyteRecoil ble laget av Martin Magni. Spill de andre spillene deres på Poki: Drive Mad og Speed ​​King !Du kan spille Recoil gratis på Poki. Du kan spille Recoil på mobil og skrivebord gratis på Poki.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Recoil. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.