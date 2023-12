Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Monster Tracks med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Monster Tracks er et ferdighetsspill der du må kjøre gjennom forræderske stier med luftbevegelser. Det er derfor du må være forsiktig når du setter kraft på pedalen, siden enhver feilaktig intens manøver kan bøye lastebilen bakover og få deg til å snu deg opp-ned. Studer stien nøye og hold en svak tilt bakover da de fleste hindringer vil drive deg fremover. Juster hastigheten til det gjeldende nivået krever, og du vil mestre denne utfordringen på kort tid! Se opp for hindringer som splinebroer, småstein, trestokker, vindmøller, ramper, og selvfølgelig en vannmasse som vil føre til at du taper spillet hvis du faller i det. Du får muligheten til å bruke butikken og oppgradere kjøretøyets kraft, grep og vekt, slik at du enkelt kan ta fatt på kommende utfordringer. Ikke glem å dele Monster Tracks med vennene dine og sammenligne dine toppscore!Styr fremover - W, D, X, Pil opp, Høyre pil, museklikkStyr bakover - S, A, Z, Pil ned, Venstre Pil Monster Tracks er opprettet av Martin Magni. Spill deres andre arkadespill på Poki: Drive Mad, Recoil, and Speed ​​KingDu kan spille Monster Tracks gratis på Poki. Monster Tracks kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Monster Tracks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.