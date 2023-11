Real Simulator: Monster Truck er et 3D-simuleringsspill hvor du kan kjøre monstertrucker på en rekke kart. Du kan nyte spenningen ved realistisk kjøring i et åpent miljø. Det er 10 monsterbiler og 4 kart: Forest, Desert, Hill og Moon. Det er også racingmodus for å konkurrere med AI, og en stuntmodus for å kjøre monstertrucker på fantastiske veier. Det er 12 nivåer i racing- og stuntmodus hver, totalt til 24. Du vil bruke pengene du har tjent på å kjøpe nye biler og forbedre de eksisterende. Hva venter du på? Sett deg på en monstertruck og bevis kjøreferdighetene dine! Ekte simulator: Monstertruck ble laget av AYN Games. De lager realistiske 3D-racing- og kjørespill. Spill de andre spillene deres på Poki: , , og Cyber ​​Cars Punk RacingDu kan spille Real Simulator: Monster Truck gratis på Poki. Real Simulator: Monster Truck kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

