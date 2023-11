3D Moto Simulator 2 er et racingspill hvor du kjører motorsykkel i toppfart! I 3D Moto Simulator 2 kan du styre en gateracer, motocrosssykkel eller politimotorsykkel. Prøv førstepersonsvisningen for å føle at du kjører på en høyhastighets motorsykkel. Sprett en wheelie og bunny-hop for å imponere de andre rytterne! Nye og skinnende sykler er tilgjengelige, inkludert cross-sykler, trial-sykler eller til og med en kraftig politisykkel! Velg mellom tre forskjellige vakre steder: en by som ligger i en fjellørken, et viltvoksende bykompleks og en karrig ødemark. Del spillet med vennene dine og spill sammen!3D Moto Simulator 2 ble laget av Faramel Games i oktober 2016! Spill de andre spillene deres på Poki: 3D Car Simulator, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope og Top Speed ​​3D

