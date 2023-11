3D Car Simulator er et racingspill hvor du kjører modifiserte kjøretøy i toppfart over hele jorden! I 3D Car Simulator kan du styre en rallybil, eksotisk politibil eller muskelbil. De hurtiggående firehjulingene ser ut og håndterer forskjellig fra hverandre. Endre kameravinkelen for naturskjønn utsikt mens du cruiser! Prøv førstepersonsvisningen for å føle at du kjører på en høyhastighets motorsykkel. Del spillet med vennene dine og spill sammen! 3D Car Simulator ble laget av Faramel Games i oktober 2016! Spill de andre spillene deres på Poki: 3D Moto Simulator 2, Cars Thief, Cars Thief: Tank Edition, City Rider, Gangster Contract Mafia Wars, Hammer 2: Reloaded, Offroader V5, Slash the Rope og Top Speed ​​3D

Nettside: poki.com

