Flying Car Simulator er et 3D-kjørespill laget av Blue Axis. I dette spillet kan du kjøre fritt rundt i byen, eller fly direkte hvis kjøringen er for kjedelig for deg. Nyt utsikten over byen ovenfra mens du går gjennom bøylene i luften for å vise frem flyferdighetene dine og bevise at du kan ta en utfordring. Det er flere biler å velge mellom, så velg den som passer deg best. Og ikke glem å dra nytte av nitro for en søt fartsøkning!Kjør - WASD-tasterFly (eller land) - FBrake - Space barNitro - ShiftFlying Car Simulator ble laget av Blue Axis. Dette er deres første spill på Poki!

Nettside: poki.com

