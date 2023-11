Sports Car Challenge er et 3D-kjørespill laget av Blue Axis-spill. Hopp inn i forskjellige sportsbiler og press grensene deres! Utforsk en vakker stor by og kjør hvor du vil i kjøretøyet du velger. Du kan også fullføre utfordringer eller utføre fantastiske stunts for å imponere forbipasserende. Det er over 15 oppdrag du kan fullføre, og flere biler å velge mellom. Så velg den bilen som passer deg best og begynn å kjøre. Ikke glem å dele spillet med vennene dine!Kjør - WASD-tasterBremse - MellomromstastenNitro - ShiftSports Car Challenge ble laget av Blue Axis Games. Spill deres andre bilkjøringsspill på Poki: Flying Car Simulator

Nettside: poki.com

