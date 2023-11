Raccoon Adventure Simulator 3D er det neste spillet fra CyberGoldFinch. Denne gangen er du utkledd som vaskebjørn og rydder ut byen for å overleve. Fullfør alle slags forskjellige oppdrag i spillet for å få poeng og bli den kuleste vaskebjørnen i byen. Kanskje du til og med kan utvikle deg til "The Coon".....Move - W/A/S/D Se deg rundt - Cursor Action - LMBCyberGoldFinch laget dette spillet og mange flere dyresimulatorspill. Du kan også prøve Horse Simulator, Dog Simulator og Tiger Simulator. Hvis du er mer interessert i bueskyting, så prøv Archer Master.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Raccoon Adventure: City Simulator 3D. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.