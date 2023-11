Real Cars in City er et 3D-simuleringsspill hvor du må bevise kjøreferdighetene dine i forskjellige unike racerbaner. Gå mot kunstig intelligens eller venner, og samle stjerner for å fullføre løp. Du kan bruke stjernene dine til å låse opp kule nye biler. I tillegg til stjernene dine kan du tjene penger å bruke på å tilpasse og forbedre bilen din slik at den passer bedre til spillestilen din. Det er mange imponerende kjøretøy, en to-spiller-modus, et gratis kjøreområde og til og med et slagmarksområde med Hot Pursuit. Sørg for å fullføre sideoppdragene for å spare opp og kjøpe drømmebilen din! Har du det som trengs for å bli den beste sjåføren i byen? Real Cars in City ble laget av AYN Games. De lager realistiske 3D-racing- og kjørespill. Spill de andre spillene deres på Poki: Cyber ​​Cars Punk RacingDu kan spille Real Cars in City gratis på Poki. Real Cars in City kan bare spilles på datamaskinen din foreløpig.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Real Cars in City. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.