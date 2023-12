Crazy Cars er et 3D-bilspill som finner sted på et levende sted fullt av interessante baner, underholdende hindringer og givende utfordringer. Velg en rask bil og få fart på spennende ramper, klatre opp Mount Egg, kjør full gass på racerbaner, utfør stunts på dragrace og utforsk mange andre morsomme områder og aktiviteter du kan delta i. Det er hinderløyper som kan til og med kast bilen din over kartet! Sørg for å samle hver stjerne, skiftenøkkel og andre samleobjekter du kommer over for å bruke dem på skinnende nye kjøretøy. Det er over 17 unike biler du kan kjøre! Spillet lar deg til og med spille mot vennen din med delt skjermfunksjonalitet. Er du klar til å dekke fartsbehovet ditt med Crazy Cars? Kjør rundt på kartet for å finne interessante aktiviteter å ta del i. Styr - WASD (spiller 1) eller piltaster (spiller 2) Brems - MellomromstastenPause - ESCReset - RCrazy Cars var laget av No Pressure Studios. Spill deres andre legendariske spill på Poki: Stickman Climb!, Stickman Climb 2, Bossy Toss og Shape Rush. Du kan spille Crazy Cars ved å bruke skrivebordet og mobilenhetene dine på Poki. Spill det hjemme eller på farten! Du kan spille Crazy Cars uten å installere eller laste ned gratis på Poki.

Nettside: poki.com

