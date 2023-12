Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Noob Drive med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Noob Drive er et fartsfylt bilspill med blokkaktig estetikk. Målet ditt er å kjøre til destinasjonspunktet så fort du kan. Gå i full fart mens du bruker styreknappene for å balansere deg selv på luften, og prøv alltid å lande på hjulene dine! Time stuntene dine nøye, slik at du ikke mister fart, ellers kan du ikke fly over de farlige klippene og de forræderske hullene som kan ødelegge kjøretøyet ditt. Plukk opp alle myntene på hvert nivå slik at du kan kjøpe unike og fantastiske skinn. Kan du mestre alle de 48 spennende nivåene i Noob Drive? Ikke glem å dele det med vennene dine slik at du kan finne ut hvem som kan fullføre spillet raskere og bli mester! Kjør - W/S eller Opp/Ned piltasterStyr - A/D eller Venstre/Høyre piltasterNitro - ShiftRestart - RNoob Drive ble opprettet av Vanorium. Spill deres andre puslespillplattformer på Poki: Noob ArcherDu kan spille Noob Drive gratis på Poki.Noob Drive kan spilles på datamaskinen din og mobile enheter som telefoner og nettbrett.

