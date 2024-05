Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Space Thing med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Space Thing er et skytespill med romtema der du kjemper om dominans i verdensrommet. Test refleksene dine mot utfordrende AI-motstandere i en fartsfylt nådeløs arkadeopplevelse. Du vil låse opp tonnevis av karakterskinn mens du spiller spillet. Sørg for å bruke pick up hver power-up du ser, og bruk skjoldet ditt regelmessig hvis du vil være god til å overleve verdensrommet. Sjekk ut Invaders-modusen for å maksimere moroa. Og ikke glem å spille lokal flerspiller mot vennene dine. Så ikke glem å dele Space Thing med vennene dine og ha det gøy! Flytt - WAD eller piltasterSkyt - H eller ZSwitch aim - J eller XSpace Thing ble skapt av Brad Erkkila. Spill deres andre uformelle og underholdende puslespill på Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike og Squish MachineDu kan spille Space Thing gratis på Poki.Space Thing kan spilles på datamaskinen og mobile enheter som telefoner og nettbrett .

