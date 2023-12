Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Blockpost Legacy med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Blockpost Legacy er et 3D flerspiller kubisk skytespill med en rekke spillmoduser og en mengde våpen. Opplev spenningen ved skuddveksling i sanntid mot ekte online-spillere i morsomme spill som Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only og Team Deathmatch. Videre kan du til og med spille morsomme moduser som Infection (Zombie) og Shovel Battle. Sjekk oppgavemenyen for å fullføre oppdrag og tjene mer erfaring og power-ups. I denne actionfylte pistolopplevelsen, jo flere kamper du spiller, jo mer kommer du opp i nivå og blir bedre! Du vil kunne tilpasse karakteren din, åpne etuier, låse opp unike skins og forbedre ditt eksisterende arsenal etter hvert som du går opp i nivå. Utforsk et komplett arsenal bestående av forskjellige nærkampvåpen, maskinpistoler, hagler, eksplosiver, automatiske og halvautomatiske rifler, snikskyttere og mye mer. Ikke glem å invitere vennene dine til teamet ditt og multiplisere kraften din! Flytt - WASD eller piltasterSkyt - Venstre museknappSikt - Høyre museknappHopp - MellomromstastenBytt våpen - Numeriske tasterBlokkepost ble laget av Skullcap Studios. Spill deres andre spill på Poki: BlockpostDu kan spille Blockpost Legacy gratis på Poki.Blockpost Legacy kan spilles på datamaskinen din.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Blockpost Legacy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.