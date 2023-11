Run and Gun fra Mad Pixel Ltd. er en moderne vri på et klassisk nivåbasert skytespill. Oppdraget ditt er enkelt: beseire fiendene dine for å nå den store sjefen og gå videre til neste nivå! Sørg for å jobbe med målet ditt, da du vil tjene mer for hvert hodeskudd, slik at du kan samle mynter for å oppgradere rustningen og våpnene dine. Men hvis du går glipp av, kan løpe- og pistoleventyret ditt være over! Spill Run and Gun på Poki i nettleseren din for å oppleve dette spennende arkadespillet! Kontroller: Mus/mellomrom - Skyt Om skaperen: Run and Gun er laget av Mad Pixel Ltd. De er også skaperne av Mad GunZ.

Nettside: poki.com

