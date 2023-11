Wild Bullets er et action arkadespill hvor du er byens sheriff som har i oppgave å spore opp og beseire de fire demonsjefene og deres undersåtter før hele menneskeheten blir slaveret. Redd din vakre westernby fra bandittgjengen av demoner som har gjort innbyggerne om til tankekontrollerte dukker! Finn og plyndre kister på jakt etter nye kraftige ammunisjonstyper. Samle deretter mynter for å låse opp nye karakterer, eller bruk dem på oppgraderinger. Velg Wild Cards som gir ekstra evner, beseire flere fiender og kjedekombinasjoner for å åpne portalen til Demon Land! Dette er et shoot-em-up-eventyr du ikke vil gå glipp av!Flytt - WASD-tasterShoot - KPunch - LWild Bullets er laget av BUN GUN. Sjekk ut deres andre spill på Poki: Hoppenhelm og Dodge Blast

